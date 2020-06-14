  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Mariano dalya dedi

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:21:22 -
Mariano dalya dedi

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.


Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray’da Mariano için bu maçın önemli ayrıydı. Brezilyalı futbolcu, Rizespor müsabakası ile birlikte sarı-kırmızılı formayı 100. resmi mücadelesine çıktı.


2017 yılında İspanya’nın Sevilla takımından Galatasaray’a transfer olan Mariano, iki Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir de TFF Süper Kupası kazandı. Mariano, Galatasaray kariyerinde 2 kez rakip fileleri havalandırdı.


Başarılı futbolcu, bu sezon 23 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 33 resmi maça çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı