0553 313 94 23
impression

Margarin hayatımıza nasıl girdi?

Margarin 1950'li yıllarda hayatımıza girdi...

03 Kasım 2018 Cumartesi 13:24
Margarin hayatımıza nasıl girdi?

İlk margarin, 1869’da Fransa’da iç yağı ile süt karıştırılarak yapıldı. 40 yıl sonra 1909'da hidrojenasyon tekniğine geçildi. Türkiye’ye margarin önce ithal geldi. Üretimine 1952’de başlandı ama ancak 1960'tan doymuş yağ içeriği azaltılmaya başlandı. 1970’lerde yumuşak margarin üretimine geçildi.

1995’e kadar hidrojenasyon ile margarinlerde % 5-10 kadar trans yağ oluştuğu bilinmiyordu. O tarihte Harvard Üniversitesi trans yağların tehlikeli olduğunu duyurdu.
Bu yağlar, LDL 'kötü' kolesterol seviyelerini yükseltip, HDL "iyi" kolesterol seviyesini düşürerek, kalp hastalığı, kalp krizi ve felce zemin hazırlamaktadır. Araştırmalar ayrıca, trans yağlarla, alzheimer, kısırlık ve bazı kanserler arasında bağlantı buldu.

Bunun üzerine margarinciler telaşa düştü. Türkiye’de de kargaşa 2007 yılı sonuna kadar "şöyleydi, böyleydi" denilerek devam ettirildi. Bugün de margarinlerde trans yağ vardır. Üretici firmalar tarafından "Ama % 1’in altındadır, yani yok demektir" diye izah edilmektedir.

Fakat bizde pek kimse gıkını çıkartmasa da eloğlunda yandaki kupürde görüldüğü gibi margarine karşı ciddi kampanyalar yürütülmektedir.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 13:24
  1. margarin
  2. margarin ne zaman türkiye'ye geldi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta öldürülen terörist bakın kim çıktı
    1. Şırnak'ta öldürülen terörist bakın kim..
    2. Göztepe 5'te 5 planlıyor
    3. Polis şüphelendi... Baklava kutusunda..
    4. Mehmet Özhaseki: Şaşıracağınız..
    5. Habur Sınır Kapısı’nda baklava..
    6. FETÖ'ye 4 ilde operasyon!
    7. Ahşap zemin için ne yapacağız?
    8. Umran Kasım 2018 sayısı çıktı!
    9. Kuzey Kore'den 'nükleer' açıklaması!
    10. Astım artık cep ve farede
    11. Türkiye'nin kritik anlaşmaları Resmi..
    12. Sumak kanserle mücadele ediyor
    13. Doğal çamaşır yumuşatıcısı yapmak..
    14. Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri..
    15. Eski avukatı Trump'ı harcadı! Gündemi..
    16. Margarin hayatımıza nasıl girdi?
    17. Adana'da Conolar fena kapıştı! 7 yaralı
    18. Fenerbahçe kafilesi, taziye için..
    19. Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit!..
    20. Amerika Suriye’den defol!!!
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar