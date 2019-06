Mardinli ve Suriyeli çocuklardan resim sergisi

Mardin’de Suriyeli ve Mardinli çocukların çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Suriyeli ve Mardinli çocukların Her Yerde Sanat Derneği Dark Room atölyesinden sokağa taşan bakışlarını içeren siyah beyaz analog fotoğraf sergisi açıldı. Mardin Müzesi’nde açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, Mardin Müzesi’nin şehrin dokusuna ayrı bir renk kattığını belirterek, burada her türlü sanatsal faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Halka yönelik bir müze anlayışı içinde olduklarını belirten Erdoğan, "Sanat galerimiz her yaştan ve her kesimden sanatçıya ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Yaşları 8 ile 17 arasındaki bir grup Mardinli ve Suriyeli çocuğun çektikleri fotoğrafları müzede sergiliyoruz. Çocukların kadrajdan kompozisyona, pozlamadan banyoya fotoğraf sanatının tüm aşamalarını ve inceliklerini beraberce öğrendikleri Her Yerde Sanat Derneği Dark Room atölyesinden sokağa taşan bakışlarını içeren siyah beyaz analog fotoğraf sergileri, kent sakinleri ve konuklarının yoğun ilgisiyle açıldı. Sergi, 6 Temmuz’a kadar müzemiz sanat galerisinde ziyaret edilebilir” dedi.