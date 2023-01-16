Mardinli gençlere 15 halı saha yaptırılıyor
Mardin Kızıltepe Belediye Başkanlığı’ndan gençleri sevindirecek haber geldi. Belediye gençlerin hizmetine sunmak için 15 halı saha yapımına başlıyor.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 15 Adet Halı Saha Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhale kapsamında 150 gün içerisinde 15 halı saha yaptırılarak gençlerin hizmetine sunulacak. İhale 09.02.2023 günü saat 10:00’da Kızıltepe Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.
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