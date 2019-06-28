Mardinli çocukları sevindirdi

Karbon ayak izini küçültme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, çevreyi korumaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin çalışanları tarafından toplanan elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu’nda kodlama sınıfı kuruldu. Proje kapsamında ayrıca, çocuklara sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap da bağışlandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel yaptığı açıklamada bir teknoloji şirketi olarak, çevreye karşı sorumluluk taşıdıklarını dile getirerek, “Bu doğrultuda çalışanlarımızı da dâhil ederek elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz bir proje gerçekleştirdik. Ofislerimizde topladığımız elektronik atığın geri dönüşümünden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu’nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kurduk. Aynı zamanda, çocuklarımıza sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap bağışladık” diye konuştu.