Mardinli çiftçinin işlerini erteleten görüntü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan çiftçi Osman Ece, traktörüne yuva kuran kumruyu rahatsız etmemek adına tarladaki tüm çalışmalarını erteleme kararı aldı.
Tarlaya gitmek için traktörünün yanına giden Osman Ece, traktörün üzerine bir kumrunun yuva kurduğunu ve yuvada iki yumurta olduğunu fark etti.
Yuvaya zarar gelmemesi için tarla işlerine ara veren Ece, yavrular dünyaya gelip kanatlanana kadar yaklaşık 45 gün traktörünü kullanmayacağını söyledi.
Yuvaya zarar vermemek için traktörünü kullanmama kararı alan Ece, "Bir kumru traktörümüzün üzerine yuva yaptı. Yaklaşık 45 gün onu bekleyeceğiz. Yavruları uçana kadar bekleyeceğim, şu an yumurta dönemindeler. Bu yüzden traktörümü çalıştıramayacağım. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Şu an onları bekleyeceğim uçana kadar" ifadelerini kullandı.