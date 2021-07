Mardin'in 6 ilçesine Millet Bahçesi yapılacak

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Daha yeşil bir Mardin için öncelikle Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Yeşilli ilçelerimize projeleri tamamlanan Millet Bahçeleri'ni kazandırıyoruz." dedi.

Demirtaş, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile kentin sorunlarına ve çözüm yollarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduklarını, muhtar, vatandaş ve esnafla gerçekleştirdikleri görüşmelerde, sorunları, talep ve beklentileri dinleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Bu toplantılarla sahanın sorunlarına anında çözüm ürettiklerine işaret eden Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak cazibe merkez haline getirmek istedikleri kenti, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla daha fazla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Son dönemde devlet ve hükümetin kente yönelik ilgi ve desteklerinin sevindirici olduğunu aktaran Demirtaş, bu destek ve teşvikler doğrultusunda çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüklerini bildirdi.

Mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını anlatan Demirtaş, temel felsefelerinin hizmetin en iyisini, güzelini, faydalısını en seri bir biçimde halka ulaştırmak olduğuna dikkati çekti.

Demirtaş, "Bunu yaparken de insanların dini, dili, ırkı, milliyeti ve mensubiyetine kesinlikle bakmıyoruz. Burası Mardin, burası, medeniyetlerin kesişme noktası, dillerin ve dinlerin buluşma noktası. Amacımız yüzyılların mirasını, bu coğrafyada sonsuza taşımaktır." diye konuştu.

Şeffaflığa ve hesap verebilirliğe büyük önem verdiklerini kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti,

"Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin kasasına giren her bir kuruşta, tüm hemşehrilerimizin hakkı vardır. Dolayısıyla kamunun, devletimizin milletimize hizmet üretmek için emanet ettiği her bir kuruşu, olması gereken yere, olması gereken miktarda harcamakla mükellefiz. Harcamaları da vatandaşlarımızın huzurunda açık, şeffaf bir biçimde yapıyoruz. Harcadığımız her bir kuruşun hesabını vatandaşlarımıza veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

"79 proje çalışması yürütüyoruz"

Yönetime geldikleri 22 Haziran 2020'den bugüne kadar 79 proje çalışması yürüttüklerini bildiren Demirtaş, bunlardan 29'unun ihalesinin tamamlandığını, 13 projenin ihale süreçlerinin devam ettiğini, geriye kalanlarının ise projelendirme ve proje fikirlerinin olgunlaşma aşamalarının sürdüğünü aktardı.

Medeniyetin gelişmişliğinin yollarla ölçüldüğünü belirten Demirtaş, şöyle dedi,

"Bu amaçla 10 ilçemizin özellikle kırsal yollarının neredeyse tamamının yol asfaltlama çalışmasına 90 milyon lira kaynakla başladık. Trafik sorununun azaltılmasına yönelik Artuklu Çok Katlı Otopark Projemizin inşaatına başladık. Eski Dikey Bahçe Projesi'nin sürdürülmesinin maliyetli olduğunu hesapladığımızdan kadim şehrimizin daha rahat tanınırlığını sağlayacak, şehrimizin minyatür bir görünümü olacak Mini Mardin Projesi'ni de şehrimize kazandırdık. Yeşil alan miktarı düşük bir seviyededir. Daha yeşil bir Mardin için öncelikle Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Yeşilli ilçelerimize projeleri tamamlanan Millet Bahçeleri'ni kazandırıyoruz. Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde de Kent Parkı projeleriyle toplam 1200 dekarlık bir yeşil alan kazandırmayı planlıyoruz."

Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde 3 OSB kurmayı planladıklarını ifade eden Demirtaş, güneş enerji sistemi çalışmalarını başlattıklarını da aktardı.

Salgının turizme dair hedeflerini olumsuz etkilediğini anımsatan Demirtaş, "Lakin aldığımız tedbirler, yürüttüğümüz çalışmalar ve son normalleşme süreciyle turizmde yeniden eski günlerimize döneceğimize yürekten inanıyorum. Güler yüzlü, sıcakkanlı, misafirperver insanlarımızı, tüm dünyayla buluşturacak, Mardin'i, Mezopotamya'nın parlayan güneşine dönüştüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.