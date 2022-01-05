Mardin'den rekor üstüne rekor! 1 milyar TL ihracat yapıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), aralık ayı bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Geride bıraktığımız ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarihi bir rekora imza attı. Bölge, bir önceki yılın Aralık ayına göre ihracatını yüzde 9,1 oranında artırarak 1 milyar 119 milyon 787 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

2021 ve aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Biliyorsunuz 2021 zorluklarla geçen bir yıl oldu. Yılsonuna doğru yaşanan kur hareketleri belirsizliği artırırken, pandeminin ekonomi üzerinde bıraktığı etkilerde yıl boyunca hissedildi. Bu şartlar altında üye firmalarımız bizleri rahatlatacak ihracat rakamlarına imza attılar. Bölgemiz ve Gaziantep, pandemiyle gelen olumsuz şartlara meydan okurcasına tüm zamanların en yüksek aylık ve yıllık ihracatlarını gerçekleştirerek yine tarih yazdı. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“2021 rekor yılı oldu”

2021 yılının rekor ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “2021 yılında bölgemiz, geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 26,4 artırarak 11 milyar 717 milyon dolarla tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza attı. Gaziantep ise 10 milyar 92 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 27,3 oranında artırarak en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Bu rakamlarla 2021 yılını geride bırakırken, 2022 yılına büyük bir gurur ve umutla giriyoruz. Başarılı ihracatçılarımız, ülkemiz adına her şeyin daha güzel olacağının habercisi. Bu vesileyle Bölge ihracatçılarımızı gönülden kutluyor, her birinin yeni yılını tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“116 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi”

Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında ise Ortadoğu ülkelerinin yüzde 38,4 payla ilk sırada yer aldığını bildirerek, şunları aktardı:

“AB ülkeleri yüzde 18,1 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 14,4 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021 yılında toplam 198 ülkeye ihracat yapıldı. Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Mısır ve Libya, bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.”

Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile diğer gıda müstahzarlarının yer aldığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ın 135,2 milyon dolar, Mardin'in 85,2 milyon dolar, Malatya'nın 53,2 milyon dolar, Diyarbakır'ın 27,3 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 22,6 milyon dolar, Adıyaman'ın 6,5 milyon dolar ve Kilis'in 6,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.