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Mardin’deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahıs tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:28:52 -
Mardin’deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahıs tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.


Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışma kapsamında 17 Haziran 2020 günü Mardin merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüpheli şahıslara ait adreslerde 56 fişek eroin, 1,8 gram eroin, 8,88 gram esrar, 2 adet suboxone hap maddeleri ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Terör örgütlerinin finans kaynaklarının engellenmesi ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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