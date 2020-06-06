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Aktüel

Mardin'deki terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:19:32 -
Mardin'deki terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl Derik ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen, turuncu listede yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir'in de bulunduğu 4 teröriste yardım ve yataklık edenlere yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri, 1 Haziran'da Suriye'den kuryeler aracılığıyla getirilen silah ve mühimmatları Çataltepe Mahallesi'nde araziye gizleyerek örgüt mensuplarına ulaştırdıkları gerekçesiyle 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.



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