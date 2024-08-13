Mardin'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Mardin'de bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde tır çarpması sonucu kadının hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Dün Kışla Mahallesi Demiryolu mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Zelal Akad (31) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasından kaydedildi.
Akad'ın cenazesi sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra yakınları tarafından alınarak defnedildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyet işlemleri devam ediyor.
Yaşam
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