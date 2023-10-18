Mardin'de zeytinyağı yüklü TIR devrildi!
Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde devrilen zeytinyağı yüklü TIR, hurdaya dönerken sürücüsü hafif yaralandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde devrilen zeytinyağı yüklü TIR, hurdaya dönerken sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza Nusaybin uluslararası İpekyolu üzeri ilçe girişi mevkisinde meydana geldi.
Kullanıcısının ismi öğrenilmeyen 33 AEB 347 plakalı zeytinyağı yüklü TIR’ın sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada ismi öğrenilmeyen sürücü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
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Yaralı, bölgeye gelen ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle hurdaya dönen TIR’ın zeytinyağı yükün bir kısmı zarar gördü.
Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. (İLKHA)