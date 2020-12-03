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Aktüel Mardin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran anne ve kızı yaşamını yitirdi
Aktüel

Mardin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran anne ve kızı yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:28:51 -
Mardin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran anne ve kızı yaşamını yitirdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran Suriyeli anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İpek Mahallesi 433 sokakta Suriyeli Abdulvahap (40) eşi Zekiye (40) ve kızı Şindar Şino (5) zehirlenme şüphesiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan anne ve kızı yaşamını yitirdi, babanın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Anne ve kızın cenazesi, otopsi için morga konuldu.


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