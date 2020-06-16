  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:21:29 -
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı yaklaşık 300 emniyet mensubunun katılımıyla, Şehit Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva anısına düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 3 kilo 300 gram esrar, 490 gram sentetik kannabinoid, 4,5 gram metamfetamin, 36 uyuşturucu hap, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 350 lira ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı