Mardin'de uyuşturucu operasyonu, 8 kişi cezaevine gönderildi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 967 adet ecstasy hap, 81,12 gram kubar esrar, 32,53 gram eroin maddesi, 14,95 gram toz esrar, 7,20 gram kokain maddesi ve 6 adet skunk ele geçirildi. Olaylarla ilgili 18 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. 8 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.