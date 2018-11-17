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Mardin'de uyuşturucu operasyonu, 8 kişi cezaevine gönderildi

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:13
Mardin'de uyuşturucu operasyonu, 8 kişi cezaevine gönderildi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 967 adet ecstasy hap, 81,12 gram kubar esrar, 32,53 gram eroin maddesi, 14,95 gram toz esrar, 7,20 gram kokain maddesi ve 6 adet skunk ele geçirildi. Olaylarla ilgili 18 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. 8 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:13
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