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Aktüel Mardin'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Mardin'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Midyat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 16:29:00 -
Mardin'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 35 EAS 22 plakalı minibüs ile 21 AC 501 plakalı otomobil Midyat-Mardin kara yolunun 3 kilometresinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emine Cankurt (58), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Abdulaziz Cankurt (64) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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