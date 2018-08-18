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Mardin'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Mardin-Kızıltepe karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:38
Mardin'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Mardin Türkmen Deresi geçidinde bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı. Mardin’den Kızıltepe istikametine doğru gitmekte olan İ.K. yönetimdeki 47 KB 600 özel araç, Türkmen Deresi geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Türkmen Deresi Geçidinde araç trafiği iki şeritten de uzun süre durdu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:38
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