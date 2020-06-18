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Aktüel

Mardin’de tır otomobile çarptı: 5 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:19:54 -
Mardin’de tır otomobile çarptı: 5 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ile Nusaybin ilçelerinden geçen uluslararası İpekyolu Eymirli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 D 2975 plakalı tır, Nusaybin Kızıltepe istikametine doğru seyir halindeki 33 FS 042 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 5 kişiyi çıkararak ambulansa taşıdı.


Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat kapalı kalan karayolu, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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