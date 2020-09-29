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Aktüel Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi
Aktüel

Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:06:17 -
Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin kimlikleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre, Mardin ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 2015 yılından bu yana İstanbul'dan katıldığı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Berivan Avaşin" kod adlı N.Ö, yaklaşık 9 aylık görüşmenin sonucunda teslim oldu.

Yine İstanbul'dan katıldığı terör örgütü içinde, 2020 yılının başlarından itibaren faaliyet yürüttüğü anlaşılan "Şervan Malazgirt" kod adlı N.Ç'nin, ikna edilerek teslim olması sağlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan teröristlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Mardin 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirmişti.

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