Mardin’de tam donanımlı 8 ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin’e gönderilen tam donanımlı 8 ambulans, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin’e gönderilen 4 çarpı 4 tam donanımlı 8 ambulans, acil sağlık hizmetleri istasyonlarına dağıtılmak üzere törenle Mardinli vatandaşların hizmetine kazandırıldı. İl genelinde toplam 49 araç ile sağlık hizmetleri vatandaşlara daha hızlı sunulacak.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ek binası önünde düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Akyüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Mardin Valisi Yaman, kente tam donanımlı 8 ambulans kazandırıldığını söyledi. Vali Yaman, "Şu ana kadar 41 aracımız vardı. Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize gönderilen 8 aracımız bugün hizmete girmiş oldu, ambulans sayımız 49’a yükseldi. Bu araçlar Mardin’in arazi yapısı da düşünülerek ilimize kazandırıldı. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığımıza ilimize bu araçların kazandırılmasından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah Mardin daha fazla hizmet almaya devam edecek" dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise, Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen 8 ambulansın hizmete girdiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.