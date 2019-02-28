0553 313 94 23

Mardin’de tam donanımlı 8 ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin’e gönderilen tam donanımlı 8 ambulans, düzenlenen törenle hizmete girdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:17
Mardin’de tam donanımlı 8 ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin’e gönderilen tam donanımlı 8 ambulans, düzenlenen törenle hizmete girdi.


Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin’e gönderilen 4 çarpı 4 tam donanımlı 8 ambulans, acil sağlık hizmetleri istasyonlarına dağıtılmak üzere törenle Mardinli vatandaşların hizmetine kazandırıldı. İl genelinde toplam 49 araç ile sağlık hizmetleri vatandaşlara daha hızlı sunulacak.


Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ek binası önünde düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Akyüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Burada konuşan Mardin Valisi Yaman, kente tam donanımlı 8 ambulans kazandırıldığını söyledi. Vali Yaman, "Şu ana kadar 41 aracımız vardı. Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize gönderilen 8 aracımız bugün hizmete girmiş oldu, ambulans sayımız 49’a yükseldi. Bu araçlar Mardin’in arazi yapısı da düşünülerek ilimize kazandırıldı. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığımıza ilimize bu araçların kazandırılmasından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah Mardin daha fazla hizmet almaya devam edecek" dedi.


İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise, Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen 8 ambulansın hizmete girdiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maltepe Belediye Başkanı Kılıç vatandaşlara çorba ikram etti
    1. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    2. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    3. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    4. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    5. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    6. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    7. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    8. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    9. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    10. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    11. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    12. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    13. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    14. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    15. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    16. Bu acıya yürek dayanmaz...
    17. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    18. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    19. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    20. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
    21. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
    22. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
    23. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
    24. AK Parti’de meclis adayları ile..
    25. BM, Suriye raporunu açıkladı:..
    26. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    27. Şahin eşi ile birlikte hastaları..
    28. Türk iş adamının dolandırılması..
    29. Bakan Pakdemirli, Karabük’ün sera..
    30. Serbest piyasada altın fiyatları
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar