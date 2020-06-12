Mardin'de su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akziyaret Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi gelmesi üzerine çevredekiler itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü tespit etti.
Ekipler, kurdukları halat sistemiyle kediyi kuyudan çıkardı.