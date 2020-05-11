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Mardin'de park halindeki kamyonete tır çaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 21:17:24 -
Mardin'de park halindeki kamyonete tır çaptı: 1 ölü, 3 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yol kenarında park halindeki küçükbaş hayvan yüklü kamyonete tır çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin-Şırnak kara yolu Odabaşı Mahallesi'nde, Mahmut Uğan yönetimindeki 63 E 4810 plakalı tır, yol kenarındaki park alanında duran 35 HNK 06 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonete çarptı.

Kazada kamyonet yanındaki Çetin Alp, Nurullah Badur ve Seyithan Badur ile tır şoförü Mahmut Uğan yaralandı.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seyithan Badur kurtarılamadı.

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