  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mardin’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:46:39 -
Mardin’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Vatan Caddesinde bulunan Cumhuriyet Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, henüz ismi öğrenilmeyen yaşlı bir kadın yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 PP 7275 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören karakolda görevli polisler ve yoldan geçen diğer sürücüler, kazazedenin yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazada yaralanan yaşlı kadının iki ayağının kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı