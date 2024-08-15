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Yerel Mardin'de otomobil traktöre çarptı: 2 ölü 3 yaralı
Yerel

Mardin'de otomobil traktöre çarptı: 2 ölü 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 09:44:28 - 2024-08-15 09:44:28

Mardin’de otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin-Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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