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Yerel Mardin'de otogarı karıştıran kavga
Yerel

Mardin'de otogarı karıştıran kavga

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki taraf arasında meydana gelen taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 21:05:00 -
Mardin'de otogarı karıştıran kavga

Olay, saat 17.00 sularında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçe otogarı yerleşkesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavga edenleri ayırabilmek için havaya ateş açıp ve biber gazı kullandı.

Kavgada aldıkları darp ile 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar tedavi edilmek üzere Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırıldı. Olayda yaralanan 2 kişinin hayati bir tehlikeleri olmadığı, durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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