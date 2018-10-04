Mardin'de öldürülen terörist bakın kim çıktı
Geçtiğimiz ay Mardin'de düzenlenen operasyonda öldürülen iki teröristten birinin aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli terörist olduğu açıklandı.04 Ekim 2018 Perşembe 13:40
Mardin'de TSK'nın düzenlediği operasyonda kırmızı listede yer alan 4 Milyon TL ödüllü 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer öldürüldü.
İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategoride aranan Cuma Mardin Kod adlı Mehmet Sait Sürer etkisiz hale getirilmiștir.
06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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