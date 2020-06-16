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Aktüel

Mardin’de korona virüs nasıl yayılırın resmi, maskeyi yüze değil kola takıyorlar

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Mardin’de vatandaşların, maskeyi yüze takmak yerine ya koluna ya da çene altına taktığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:18:39 -
Mardin’de korona virüs nasıl yayılırın resmi, maskeyi yüze değil kola takıyorlar

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Mardin’de vatandaşların, maskeyi yüze takmak yerine ya koluna ya da çene altına taktığı görüldü.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgının ardından Türkiye’de çok sayıda ilde maske takmak zorunlu hale getirildi. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Mardin’de vatandaşlar maskeyi yüzlerinin yerine ya koluna ya da çene altına taktığı görüldü. Kızıltepe’de sokakta dolaşan vatandaşların çoğunun maskeyi yüzüne takacağına ya koluna yada çene altına taktığı kameralara yansıdı. Sıcaklar yüzünden maskeyi çenesini altına taktığını ifade eden İdris Demir ismindeki vatandaş, "Maske her zaman takılamaz. Şu an hava çok sıcak, içinde bazen boğuluyoruz. Bazen kimse olmadığı zamanlar biraz çıkarıyoruz" dedi.

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