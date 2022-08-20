Mardin'de kazadan sonra can pazarı! İzleyenlerin yüreği yandı..
Mardin'de freni boşalan tırın sebep olduğu kazadan sonra yaşanan can pazarı Mardinli bir vatandaş tarafından amatör cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yeniakit.com.tr
Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan tırın sebep olduğu kazadan sonra olay yerinde can pazarı yaşandı.
İlçedeki akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.
Kazada 19 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 26 vatandaş da yaralandı.
Can pazarı yaşandı!
Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan diğer vatandaşlara da arkadan gelen başka bir bir tır çarptı.
Kaza sonrasında bir vatandaş, yaşanan can pazarını amatör kamerası ile kaydetti.
Görüntüler izleyenlerin yüreğini yaktı.