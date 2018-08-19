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Mardin’de inşaattan düşen işçi feci şekilde can verdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde inşaatta demir ustası olarak çalışan Suriyeli genç, inşaatın 4. katından düşerek feci şekilde can verdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 22:28
Mardin’de inşaattan düşen işçi feci şekilde can verdi

Kızıltepe Yenimahalle Şeyh Salim Mezarlığı yakınlarında yapımına devam edilen inşaatta demir ustası olarak çalışan Ahmet Sino adlı genç, demir bağlarken dengesini kaybederek 4. kattan zemine çakıldı. 18 yaşında olduğu öğrenilen Suriyeli Ahmet Sino’ya ilk müdahaleyi, inşaatta beraber çalıştığı işçi arkadaşları yaptı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırılan Sino, Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sino’nun cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesine götürdü. Otopsi işlemlerinin ardından genç işçinin cenazesi Ceylanpınar karşısında bulunan Suriye’nin Serekaniye’ye götürüleceği öğrenildi.

Sino’nun ölüm haberi alan ailesi ve yakınlarını hastaneye akın etti.

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 22:28
  1. Mardin
  2. kızıltepe
  3. suriye

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