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Mardin'de inanılmaz olay! İçme suyu borusundan çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uzun süreli su kesintisi yaşanan bir mahallede yapılan incelemede, içme suyu borusunda 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü bulundu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:16
Mardin'de inanılmaz olay! İçme suyu borusundan çıktı

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl Mahallesi'nde su kesintisi yaşandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Nusaybin Şubesi ekiplerince içme suyu hatlarında inceleme yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu içme suyu borusunun içinde yaklaşık 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü tespit edildi. Borunun içindeki kökleri kesen ekipler, borunun hasar almaması için kontrollü şekilde kökleri çıkardı.

Daha sonra mahalleye yeniden içme suyu verildi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:16
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