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Aktüel

Mardin’de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:42:47 -
Mardin’de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yolbilen Mahallesi mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Kaplan yönetimindeki 27 Z 5069 Plakalı tır, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan başka bir tıra arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya giren tırda sıkışan sürücü Mehmet Kaplan, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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