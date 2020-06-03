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Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:46:27 -
Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı dolayısıyla çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanan Abdülkerim Karaboğa (20) ve Şahin Karaboğa (22), 112 Acil Servis ekibince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdülkerim Karaboğa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırsal mahallenin girişi ve çıkışında jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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