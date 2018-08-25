Mardin'de içme su borusu patladı
Mardin’in Nusaybin ilçesinden, Mardin ve Kızıltepe ilçesine giden ana su borusu patladı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:41
Subaşı bölgesinden Mardin ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu ana su boru hattı karayolu kenarında patladı. Patlayan su borusundan çıkan su 5 metre yükselirken, su nedeni ile karayolu göle döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve MARSU ekipleri sevk edildi. Ekiplerin suyu kesmesinin ardından jandarma görevlileri de karayolunda bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.
Bir sure kapanan yol, suyun kesilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Su borusunu onarmak için çalışmalara başlandığı öğrenildi.
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