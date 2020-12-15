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Aktüel Mardin'de havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi
Aktüel

Mardin'de havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:13:00 -
Mardin'de havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi, yabancı uyruklu bir örgüt üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli operasyonda, ülkeye kaçak olarak giren ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren bir teröristin şehirlerde saldırı yapmak üzere olan teröristlere
 silah ve mühimmat sağladığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terör örgütü üyesi gözaltına alındı, evinde yapılan aramada havan rampası ve dürbünü ile 4 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.

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