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Gündem Mardin’de hangi mahallede sokağa çıkma yasağı var?
Gündem

Mardin’de hangi mahallede sokağa çıkma yasağı var?

Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurtdışında darbe vurulmaya devam ediliyor. Terör örgütü PKK’ya katılımların bitme noktasına gelirken, emniyet güçlerinin teröristlere ve terör destekçilerine bir bir operasyon gerçekleştiriyor. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığındıkları inlerinin başlarına yıkılması ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla Mardin'in Mazıdağı, Derik, ve Kızıltepe ilçesinde operasyon düzenlendiği ifade edildi. Peki Mardin’de hangi mahallede sokağa çıkma yasağı var?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 08:13:00 - 2021-02-22 08:14:23
Mardin’de hangi mahallede sokağa çıkma yasağı var?

Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Operasyonun yapıldığı 18 mahallede saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı başladı.

Mardin’de hangi mahallede sokağa çıkma yasağı var?

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahalleleri ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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