Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurtdışında darbe vurulmaya devam ediliyor. Terör örgütü PKK’ya katılımların bitme noktasına gelirken, emniyet güçlerinin teröristlere ve terör destekçilerine bir bir operasyon gerçekleştiriyor. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığındıkları inlerinin başlarına yıkılması ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla Mardin'in Mazıdağı, Derik, ve Kızıltepe ilçesinde operasyon düzenlendiği ifade edildi. Peki Mardin’de hangi mahallede sokağa çıkma yasağı var?