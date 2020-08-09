  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Mardin'de güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist öldürüldü

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olan 2 terörist bölgede operasyon sürdüren Jandarma Özel Harekat timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 13:16:00 - 2020-08-09 13:29:31
Mardin'de güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist öldürüldü

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri tarafından Derik ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı.

Operasyonda eylem hazırlığında olup Jandarma Özel Harekat timlerine saldırmaya çalışan 2 terörist ile çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısıroğlu yıllar önce Lübnan halkı için konuşmuştu: Siz yaşarsınız bu adam söylemişti dersiniz
Gündem

Mısıroğlu yıllar önce Lübnan halkı için konuşmuştu: Siz yaşarsınız bu adam söylemişti dersiniz

İslam coğrafyasındaki sıkıntıların asıl nedenini Osmanlı'dan kopuş olarak belirten üstad Kadir Mısıroğlu, Lübnan halkının bir gün Türkiye'ye..
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde alkollü sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de öldü
Dilipak: Bu tarihte ilk kez oluyor
Gündem

Dilipak: Bu tarihte ilk kez oluyor

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hareketlilikle ilgili değerlendirmede bulundu.

Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı