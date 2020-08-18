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Aktüel Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına kavuştu
Aktüel

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına kavuştu

İl Emniyet Müdürlüğündeki buluşmada duygulu anlar yaşandı. M.D'nin babası evladına sarılırken, "Yaşasın Türk ordusu." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:39:31 -
Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına kavuştu

MARDİN (AA) - Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması 1 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet gösteren M.D, Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğünün işlemlerini yürüttüğü M.D. anne ve babasıyla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğündeki buluşmada duygulu anlar yaşandı. M.D'nin babası evladına sarılırken, "Yaşasın Türk ordusu." dedi.



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