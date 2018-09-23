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Mardin'de gözü oyulmuş köpek bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde gözü oyulmuş köpek bulundu. Karnı aç olan ve yiyecek ve su verilen yaralı köpek, İtfaiye Grup Amirliğine götürdü.

23 Eylül 2018 Pazar 12:13
Mardin'de gözü oyulmuş köpek bulundu

Mardin'de Midyat ilçesi Dörtyol Kavşağı’nda gözü oyulmuş bir köpek gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, yiyecek ve su verdikleri köpeği, İtfaiye Grup Amirliğine götürdü. Burada ilk müdahalesi de yapılan köpeğin alınması için Mardin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine bilgi verildi.

İtfaiye Amiri Tekin Akkurt, “Refüjde gözünden yaralanmış bir köpeğin olduğu ihbarını aldık. İntikal ettik, köpeği tuttuk. Daha sonra köpeği Midyat İtfaiye Grup Amirliğine getirdik. Hayvan Barınağına haber verdik. Gelip köpeği almalarını bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:13
  1. Mardin
  2. Midyat
  3. Gözü oyulmuş köpek
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