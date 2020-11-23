  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.
Aktüel

Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:26:50 -
Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!
Gündem

Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!

Sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar davasında tanık olarak dinlenen katilin dedesinin sözleri pes d..
Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız
Medya

Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız

Milli ve manevi değerlerimizi zehirlemeye devam eden Netflix'in 'Bir Başkadır' adlı dizisinde itiraf niteliğinde bir sahne yayınlandı...
Türkiye bunu bekliyor! Nükleer santral 2023’e yetişir
Teknoloji

Türkiye bunu bekliyor! Nükleer santral 2023’e yetişir

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akkuyu’da inşaatı süren nükleer santralin Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, “2023’e kadar ilk üniteni..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay