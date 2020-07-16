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Mardin'de elektrik kesintisi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan gruba jandarma müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:29:12 -
Mardin'de elektrik kesintisi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan gruba jandarma müdahale etti

MARDİN (AA) - Mardin'de elektrik kesintisi bahanesiyle yolu ulaşıma kapatan gruba müdahale edildi.

Mardin'in Nusaybin ve Artuklu ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde elektrik kesintisi yaşadıkları gerekçesiyle bir grup, Tilkitepe Mahallesi mevkisinde traktörlerle İpek Yolu'nu çift yönlü trafiğe kapatması sonucu yolda uzun kuyruklar oluştu.

Jandarma ekipleri, yolun açılması için vatandaşlarla görüştüğü sırada, yolda bekleyen sürücü ve yolcular ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Ekipler, arbedenin sona ermesi için havaya ateş açtı.

Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan kara yolu, jandarmanın vatandaşları ikna etmesi sonucu yeniden trafiğe açıldı.

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