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Yerel Mardin'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
Yerel

Mardin'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-06-27 21:31:00 -
Mardin'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yandere Mahallesi'ndeki Eskimağara kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, havadan ve karadan müdahaleyle yangının kontrol altına alındığı, arazide soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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