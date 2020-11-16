Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki Suriye uyruklu bir terörist yakalandı
Mardin Kızıltepe'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda metropol kentlere bombalı eylem hazırlığında olan Suriye uyruklu bir terörist patlayıcılarla birlikte yakalandı.
Mardin Kızıltepe'de PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, metropol kentlere bombalı eylem hazırlığında olan Suriye uyruklu bir terörist yakalandı. Teröristin üzerinde 2 kilogram patlayıcı ve zaman ayarlı bomba düzeneği bulundu.
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Mardin'de emniyet ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Suriye sınırından yasadışı yollarla geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylam yapacağı tespit edilen terörist yakalandı.
Mardin Kızıltepe'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, metropol kentlere bombalı eylem hazırlığında olan Suriye uyruklu bir terörist yakalandı.
Tutuklandı
Suriye uyruklu teröristin sol kolunda alçı görünümünde sargılı olarak patlayıcı madde tespit edildi. Ayrıca teröristin çantasında şampuan kutusu içinde patlayıcı ele geçirildi. Teröristin üzerinde 2 kilogram patlayıcı ve zaman ayarlı bomba düzeneği bulundu.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terörist tutuklandı.