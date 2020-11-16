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Gündem Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki Suriye uyruklu bir terörist yakalandı
Gündem

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki Suriye uyruklu bir terörist yakalandı

Mardin Kızıltepe'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda metropol kentlere bombalı eylem hazırlığında olan Suriye uyruklu bir terörist patlayıcılarla birlikte yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 19:35:00 - 2020-11-16 20:07:44

Mardin Kızıltepe'de PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, metropol kentlere bombalı eylem hazırlığında olan Suriye uyruklu bir terörist yakalandı. Teröristin üzerinde 2 kilogram patlayıcı ve zaman ayarlı bomba düzeneği bulundu.

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Mardin'de emniyet ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Suriye sınırından yasadışı yollarla geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylam yapacağı tespit edilen terörist yakalandı.

Mardin Kızıltepe'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, metropol kentlere bombalı eylem hazırlığında olan Suriye uyruklu bir terörist yakalandı.

Tutuklandı

Suriye uyruklu teröristin sol kolunda alçı görünümünde sargılı olarak patlayıcı madde tespit edildi. Ayrıca teröristin çantasında şampuan kutusu içinde patlayıcı ele geçirildi. Teröristin üzerinde 2 kilogram patlayıcı ve zaman ayarlı bomba düzeneği bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terörist tutuklandı.

 

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