Mardin'de bir terörist teslim oldu
Mardin'in Nusaybin PKK'lı bir terörist terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.28 Haziran 2018 Perşembe 15:44
Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'de önceki gün terör örgütü PYD/PKK mensubunun Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu belirtildi.
Terör örgütü mensubunun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.
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