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Aktüel Mardin'de bir kişi kamyonette ölü bulundu
Aktüel

Mardin'de bir kişi kamyonette ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-13 15:15:47 -
Mardin'de bir kişi kamyonette ölü bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişi kamyonette ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Artuklu Belediyesinin arkasında bulunan çocuk parkının yanında, yol kenarında duran kamyonetteki kişinin hareket etmediğini görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin öldüğünü belirledi.

Şeyhdavut Karaoğlu'na (36) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


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