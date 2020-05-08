  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mardin’de berber ve güzellik salonlarına yüz koruyucu siper dağıtıldı

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Artuklu, Kızıltepe ve Midyat Bilim Sanat merkezlerinde üretilen yüz koruyucu siperleri, yakında açılacak olan berber ve güzellik salonlarına dağıtılmak üzere Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan’a teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:54:16 -
Mardin’de berber ve güzellik salonlarına yüz koruyucu siper dağıtıldı

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Artuklu, Kızıltepe ve Midyat Bilim Sanat merkezlerinde üretilen yüz koruyucu siperleri, yakında açılacak olan berber ve güzellik salonlarına dağıtılmak üzere Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan’a teslim etti.


Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerindeki Bilim ve Sanat merkezlerine görevli yöneticiler ile öğretmenler tarafından üretilen yüz koruyucu siperler, korona virüs salgınından dolayı uzun süredir kapalı olan ve 11 Mayısta yeniden faaliyete girecek olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının işletmeci ve çalışanlarına dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer tarafından Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan’a teslim edildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Sümer, yüz korucu siperlerin üretildikçe, kentte ihtiyaç duyan kamu kurumları ve esnafa dağıtılacağını söyledi.


Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer’e teşekkür ederek teslim alınan siper maskelerin Mardin’deki berberler, kuaförler ve güzellik salonlarına dağıtılacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı