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Gündem Mardin'de bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi
Gündem

Mardin'de bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

Mardin'de bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 07:49:00 -
Mardin'de bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Mardin'in Midyat ilçesi Acırlı, Budaklı ve Ortaçarşı mahalleleri sınırları içinde yer alan bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Dargeçit ilçesi Kumdere Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı alanlarla Midyat ilçesi Acırlı, Akçakaya, Bağlar, Işıklar ve Ulucami mahalleleri sınırları içinde yer alan bazı alanların, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verildi.

İlan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kararlarda, söz konusu alanların sınır, kroki ve koordinatlarına da yer verildi.

 

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