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Aktüel Mardin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Aktüel

Mardin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:04:28 -
Mardin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde 2 yaşındaki Muhammed Ayaz Bayar, oyun oynadığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından Batman'da bir hastaneye sevk edildi.

Bayar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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