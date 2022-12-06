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Yerel Mardin'de adliye önünde çıkan kavgada 12 kişi yaralandı
Yerel

Mardin'de adliye önünde çıkan kavgada 12 kişi yaralandı

Mardin'de adliye önünde taşlı, sopalı kavga yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 14:48:00 -
Mardin'de adliye önünde çıkan kavgada 12 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Kızıltepe adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 12 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

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