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Aktüel

Mardin'de 700 yıllık medresede sosyal mesafe ile cuma namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:41:12 -
Mardin'de 700 yıllık medresede sosyal mesafe ile cuma namazı kılındı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki 700 yıllık tarihi Kasımiye Medresesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile cuma namazı kılındı.

Artuklu döneminde yapımına başlanan ve Akkoyunlular döneminde tamamlanarak hizmete açılan, günümüze kadar ayakta kalan tarihi medresenin avlusunda, sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı eda edildi.

Medrese görevlileri, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadetini yapabilmesi için birer metrelik mesafeler oluşturdu.

Beraberlerinde getirdikleri seccade ve kartonları belirlenen alanlara mesafeye uyarak seren cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı, dua etti.

Vatandaşlardan Taha Güneş, tarihi medresede cuma namazı kılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

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