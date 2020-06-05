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Mardin’de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili 7 gözaltı

Mardin’in Ömerli kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:26:40 -
Mardin’de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili 7 gözaltı

Mardin’in Ömerli kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.


Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ile güvenlik korucularının katıldığı ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Şafak operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Ömerli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Şafak operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatılırken 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.


Operasyonun sürdüğü bölgede vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan zanlıların yakalanması amacıyla Kayagöze, Taşlıca, Harmankaya, Duygulu mahalleleri ve bağlı birimlerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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